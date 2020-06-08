الطيبة: إصابة خطيرة في جريمة إطلاق نار

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أصيب شاب بجراح خطيرة في مدينة الطيبة، صباح اليوم الاثنين، إثر تعرضه لجريمة إطلاق نار في منطقة حي "الشلّ".
ونُقل المصاب على إثرها الى مستشفى (مئير) في مدينة كفار سابا لتلقي العلاج، وهو يعاني من إصابة خطيرة في القسم العلوي من جسمه.
ووفق المعلومات المتوفرة فإن الشاب كان في طريقه إلى العمل، وخلال وصوله منطقة حي "الشلّ" أطلقت عيارات نارية عليه من مسافة قريبة، أصابته بالقسم العلوي من جسمه.
ووصلت قوات من الشرطة إلى مكان الجريمة، وباشرت بالتحقيق في ملابساتها وجمع الأدلة. ولم يبلغ عن اعتقال مشتبهيه وخلفية الجريمة لغاية الآن.
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