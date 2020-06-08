كورونا يتفشى بالقارة الأميركية وأوروبا تواصل رفع القيود

القدس - بواسطة محمد عز العرب - يواصل فيروس كورونا المستجد التفشي في القارة الأميركية، فيما سجلت البرازيل معدلات عالية من الإصابات والوفيات كما أميركا التي تعتبر الأكثر تضررا في العالم، بينما تواصل القارة الأوروبية رفع التقييدات، في الوقت الذي تتجه الصين للتعافي.

وأعلنت وزارة الصحة النيوزيلندية، اليوم الاثنين، بأن البلد لم يسجل حالات إصابة نشطة بمرض كوفيد-19 لأول مرة منذ 28 فبراير/شباط الماضي.

وتواصل عدة دول أوروبية تخفيف القيود، ولا سيما في الدانمارك التي ستفتح المسابح وصالات الرياضة غدا، وأيرلندا التي ستفتح كافة متاجرها باستثناء المراكز التجارية، وبريطانيا التي ستفتح دور العبادة والمتاجر "غير الأساسية".

وتجاوزت الإحصاءات المتعلقة بفيروس كورونا المستجد عالميا حاجز 7 ملايين مصاب و400 ألف وفاة، فيما تعافى من الفيروس 3.2 مليون.

وسجلت الولايات المتحدة 691 وفاة إضافية جراء فيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ليصل إجمالي الوفيات الناجمة عن الوباء في هذا البلد إلى 110,482 وفاة، بحسب حصيلة أعدتها جامعة جونز هوبكنز.

وأظهرت بيانات نشرتها الجامعة أن عدد المصابين بالفيروس في الولايات المتحدة بلغ 1,938,842.

والولايات المتّحدة هي بفارق شاسع عن سائر دول العالم البلد الأكثر تضررا من جرّاء جائحة كوفيد-19 إن على صعيد الإصابات أو على صعيد الوفيات.

وبدرجات متفاوتة خففت كل الولايات الأميركية تدابير الإغلاق والحجر التي فرضتها للحد من انتشار الوباء الذي بلغ ذروته في هذا البلد في منتصف آذار/مارس.

ويخشى خبراء الصحة في الولايات المتحدة من موجة تفشّ جديدة للوباء في الأسابيع المقبلة، بسبب التظاهرات الحاشدة التي تسجل حاليا في مدن أميركية عدة.

وسجلت البرازيل 35 ألفا و930 حالة وفاة جراء كورونا، و672 ألفا و846 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا.

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وخلافا للسابق نشرت الحكومة إحصاءات تراكمية حتى يوم الأحد وليس حصيلة الوفيات والإصابات الجديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وجاء هذا الإجراء، بعد أن تجاوزت أعداد الوفيات في البلاد إيطاليا لتصبح البرازيل حاليا ثالث أكبر دولة من ناحية الوفيات بسبب كورونا في العالم.

وهدد الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو ، بـ"إنهاء عضوية البرازيل في منظمة الصحة العالمية"، متهما إياها بـ"التحيز الإيديولوجي".

وأعلنت وزارة الصحة في المكسيك، تسجيل 3484 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 117103 حالات.

كما أفادت بتسجيل 188 حالة وفاة جديدة بالفيروس ليرتفع عدد الضحايا إلى 13699.

وأعلنت كوبا عدم تسجيل وفيات بفيروس كورونا لليوم الثامن على التوالي، فيما أكد رئيس البلاد ميغيل دياز كانيل أن الجائحة باتت "تحت السيطرة"، مع إمكان الإعلان الأسبوع المقبل عن تخفيف تدريجي للإغلاق.

وسجلت كوبا ما مجموعه 2191 إصابة، بينها 83 وفاة. لكن مع الأخذ بالاعتبار شفاء 1862 شخصا وترحيل مصابين أجنبيين إلى بلدهما، بات العدد الفعلي للمصابين في كوبا حاليا 244 شخصا.

وفي الصين، أعلنت لجنة الصحة الوطنية، اليوم الاثنين، تسجيل أربع حالات إصابة جديدة مؤكدة، وحالتي إصابة بلا أعراض في بر الصين الرئيسي بنهاية يوم 7 يونيو/حزيران.

وقالت اللجنة إن الحالات الجديدة لمسافرين قادمين من الخارج.

ويبلغ إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بكورونا في الصين 83 ألفا و40 إصابة، في حين ما زال عدد حالات الوفيات بلا تغيير عند 4634.