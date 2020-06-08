اقتحام مقبرة الإسعاف في يافا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - اقتحمت قوات من الشرطة الإسرائيلية ومستخدمون من بلدية تل أبيب مقبرة الإسعاف الإسلامية في مدينة يافا صباح اليوم، الاثنين، تمهيدا لإقامة مشروع سكني للمشردين على أنقاض المقبرة.

وتوافد عدد من الأهالي في يافا إلى أرض مقبرة الإسعاف من أجل التصدي لاقتحامها وانتهاك حرمتها، فيما استدعت الشرطة قوات معززة لحماية أعمال تجريف المقبرة.

وذكر عدد من أهالي يافا أن الجرافات بدأت بتجريف ونبش المقبرة تمهيدا لنقل عظام الموتى إلى مكان آخر غير معروف، وذلك بهدف إقامة مشروع سكني لإيواء المشردين على أرض المقبرة.

وأبعدت الشرطة كل من تواجد في محيط المقبرة، من شباب وأعضاء الهيئة الإسلامية المنتخبة واللجنة الشعبية للدفاع عن المقبرة، والذين اعتصموا في المقبرة منذ مساء، وأقاموا صلاتي العشاء والفجر على أرضها، وذلك بعد ورود أنباء مؤكدة حول نية بلدية تل أبيب البدء بتنفيذ مخططها.