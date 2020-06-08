 "صحة دبي" تقدم مساعدات إنسانية بقيمة 5 ملايين درهم لمرضى معسرين

الإثنين 8 يونيو 2020

بلغ إجمالي حجم المساعدات الإنسانية التي قدمها مكتب صندوق الصحة في هيئة الصحة بدبي منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية شهر مايو الماضي 5 ملايين درهم استفاد منها 400 مريض من مختلف الجنسيات يعانون من أمراض القلب والسرطان والعيون وغيرها من الأمراض .



وقال سالم محمد بن لاحج مدير مكتب صندوق الصحة إن الهيئة واصلت تقديم خدماتها الإنسانية لمحتاجيها من المرضى رغم الظروف الإستثنائية لجائحة "كوفيد - 19" من خلال برامجها ومبادراتها المتمثلة في برنامج "مساعدة" ومبادرة "انقذ قلبا" والعيادة التطوعية بمستشفى لطيفة للنساء والأطفال وغيرها من المبادرات التي تستهدف الحالات المعسرة من المرضى المسجلين بالمستشفيات التابعة لهيئة الصحة بدبي.

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وأشار إلى خدمة التوصيل المجاني للأدوية التي استمر بها مكتب صندوق الصحة بالتعاون مع إدارة خدمات الصيدلة في الهيئة للحالات المرضية المسجلة في الصندوق وخاصة مرضى القلب و التصلب اللويحي والعيون والسرطان والكلى بهدف توفير الوقت والجهد على المرضى وتحقيق سعادتهم في الحصول على الأدوية دون الذهاب الى مستشفيات الهيئة ومراكزها الصحية للوقاية من نقل العدوى.

وأوضح سهولة إجراءات الإستفادة من برامج ومبادرات الصندوق والمتمثلة في تقديم المريض لطلب المساعدة إلى قسم الخدمة الإجتماعية في المستشفى ودراسة الحالة من قبل القسم وتحويلها الى مكتب صندوق الصحة لإعادة دراسة الحالة والتأكد من مدى استيفائها لشروط المساعدة واتخاذ القرار المناسب في نوع وحجم المساعدة وابلاغ المريض فيما إذا كانت المساعدة جزئية أو كلية لافتا إلى أن الصندوق قام خلال شهر رمضان الماضي ومن خلال مبادرة "ولك مثله" بتوزيع أكثر من 21 ألف وجبة افطار على العاملين بمنشآت هيئة الصحة بدبي من فئة العمالة والأمن وذلك بالتعاون مع جمعية "بيت الخير" .

وتوجه سالم بن لاحج بالشكر والتقدير لكافة الشركاء الإستراتيجيين الداعمين لبرامج ومبادرات الصندوق الإنسانية بمن فيهم دائرة الشؤون الاسلامية والعمل الخيري بدبي ومؤسسة الأوقاف وشؤون القصر والجمعيات الخيرية على مستوى الدولة والمتبرعين الأفراد من مختلف الجنسيات مشيرا إلى الأهداف والدور الهام الذي يقوم به الصندوق في ابتكار وتنفيذ البرامج الداعمة للمشاريع العلاجية والإشراف عليها والمساهمة في تحقيق التكامل الإجتماعي وسعادة المجتمع وتسديد تكاليف العلاج عن المرضى المعسرين وتقديم الخدمات الإنسانية والخيرية بالتعاون مع المؤسسات المعنية في الدولة.