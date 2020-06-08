إخضاع بلدة في ريف دمشق للحجر بعد إصابة 16 شخصاً بكورونا

الإثنين 8 يونيو 2020

أعلنت وزارة الصحة السورية أمس الأحد تسجيل 16 إصابة جديدة بفيروس كورنا، وعزل بلدتهم في ريف دمشق الشمالي.



وقالت الوزراة في بيان تلقته وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): "تسجيل 16 إصابة جديدة بفيروس كورونا في بلدة رأس المعرة بريف دمشق لأشخاص مخالطين، ما يرفع عدد الإصابات المسجلة في سورية إلى 141".

Advertisements

وأكدت أن "الإصابات الـ 16 جاءت بعد مخالطتهم لسائق شاحنة مصاب يعمل على خط سوريا - الأردن، وإخضاع بلدتهم رأس المعرة في ريف دمشق الشمالي للحجر الصحي منعاً لانتشار الفيروس وحفاظاً على الصحة العامة وسلامة المواطنين".

وتعتبر بلدة رأس المعرة هي ثالث منطقة سورية تتعرض للحجر الصحي بعد مدينة السيدة زينب وبلدة منين بريف دمشق.

وبلغت حصيلة الإصابات المسجلة بفيروس كورونا في سوريا حتى أمس 141 إصابة شفيت منها 58 إصابة وتوفيت 6 حالات.