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شكرا لقرائتكم خبر عن كيم يعقد اجتماعاً للمكتب السياسي بعد يومين من الغضب من كوريا الجنوبية والان مع التفاصيل
الإثنين 8 يونيو 2020
ترأس الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون اجتماعًا سياسيًا لحزب العمال، وناقش تدابير لتطوير الصناعة الكيميائية، لكن القضايا بين الكوريتين والمسائل الخارجية الأخرى لم تكن على جدول الأعمال، بحسب وسائل الإعلام الرسمية اليوم الاثنين.
جاء الاجتماع، الذي عقد أمس الأحد، بعد يومين فقط من تعهد كوريا الشمالية بإلغاء مكتب الاتصال بين الكوريتين في غضب بسبب المنشورات الدعائية المناهضة لبيونغ يانغ المرسلة من كوريا الجنوبية.
وذكرت وكالة الأنباء الكورية المركزية أن أربعة بنود مدرجة على جدول الأعمال، ولكن قضية المنشورات لم تكن من بينها.
وقالت يونهاب إن "الاجتماع ناقش بعمق بعض القضايا الحاسمة الناشئة عن زيادة تطوير اقتصاد الاكتفاء الذاتي للبلاد وتحسين مستوى معيشة الناس".
وأضافت: "كان على رأس بنود جدول الأعمال بعض المشاكل الملحة الناشئة عن تطوير الصناعة الكيماوية للبلاد في إطار محدد جدا".
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