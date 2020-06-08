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شكرا لقرائتكم خبر عن تسجيل 4 إصابات جديدة بكورونا في الصين وصفر في نيوزيلندا والان مع التفاصيل
الإثنين 8 يونيو 2020
أعلنت لجنة الصحة الوطنية في الصين اليوم الاثنين تسجيل أربع حالات إصابة جديدة مؤكدة وحالتي إصابة بلا أعراض بمرض كوفيد-19 في بر الصين الرئيسي بنهاية يوم السابع من يونيو.
وقالت اللجنة إن الحالات الجديدة لمسافرين قادمين من الخارج.
وأعلنت اللجنة قبل يوم تسجيل ست حالات إصابة مؤكدة بفيروس كورونا منها خمس حالات واردة من الخارج وخمس حالات بلا أعراض.
ويبلغ إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة بكورونا في الصين 83040 في حين ما زال عدد حالات الوفاة بلا تغيير عند 4634.
ولا تحصي الصين المرضى الذين لا تظهر عليهم أعراض حالات إصابة مؤكدة بكوفيد-19.
وفي نيوزيلندا، قالت وزارة الصحة في بيان اليوم الاثنين إن نيوزيلندا لم تسجل حالات إصابة نشطة بمرض كوفيد-19 في البلاد لأول مرة منذ 28 فبراير.
وقال الطبيب اشلي بلومفيلد، المدير العام للصحة في بيان، إن آخر شخص خرج الآن من العزل الصحي بعد اختفاء الأعراض.
وستعلن نيوزيلندا في وقت لاحق اليوم الاثنين رفع كل القيود المتبقية والخاصة بالتباعد الاجتماعي والاقتصاد باستثناء مراقبة الحدود.
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