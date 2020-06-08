نيوزيلندا تعلن خلوها من كورونا

الإثنين 8 يونيو 2020

أعلنت وزارة الصحة في نيوزيلندا اليوم الاثنين خلو البلاد من أية حالات نشطة معروفة بكوفيد-19.



وقالت الوزارة في بيان إن آخر حالة متبقية كانت لامرأة من أوكلاند، وهي الآن لا تعاني من أعراض منذ 48 ساعة وتعتبر تعافت.

وقال المدير العام للصحة أشلي بلومفيلد إن الإنسان الآن قادر على التخلي عن العزلة.

وتابع "هذه أخبار جيدة حقًا للإنسان المهتم، وهي أيضًا شيء يمكن لبقية نيوزيلندا أن تشيد به".

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وأضاف بلومفيلد إن عدم وجود حالات نشطة للمرة الأولى منذ فبراير يعتبر "علامة مهمة في رحلتنا".

وأوضح "لكن كما قلنا سابقًا، فإن اليقظة المستمرة ضد كوفيد-19 ستظل ضرورية".

ومر 17 يومًا منذ الإعلان عن آخر حالة إصابة جديدة بكوفيد -19 في نيوزيلندا.

وسجلت نيوزيلندا 1504 حالات مؤكدة ومحتملة، وبلغ عدد الوفيات 22 شخصا.

ويمكن لنيوزيلندا رفع القيود المفروضة بسبب كوفيد -19 بحلول يوم الأربعاء المقبل، ولكن في ظل ضوابط حدودية صارمة.