نيوزيلندا تعلن رفع كل القيود الخاصة بفيروس كورونا

الإثنين 8 يونيو 2020

قالت رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أرديرن اليوم الاثنين إنه سيتم رفع كل التدابير المتعلقة بفيروس كورونا ابتداء من يوم الثلاثاء باستثناء قيود إغلاق الحدود بعد القضاء على الفيروس.



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وأضافت أرديرن في مؤتمر صحفي إن نيوزيلندا ستنتقل إلى المستوى الأول من حالة التأهب العام ابتداء من منتصف ليل الاثنين.

وقالت إنه يمكن إقامة المناسبات العامة والخاصة دون قيود كما يمكن لقطاعات تجارة التجزئة والفندقة العمل بشكل طبيعي كما يمكن استئناف كل وسائل النقل العام