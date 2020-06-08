شاهد.. إنسانية دولة الإمارات في مواجهة فيروس كورونا.. عطاء بلا حدود

الإثنين 8 يونيو 2020

بروح التضامن والتعاون الإنساني لا تألو دولة الإمارات العربية المتحدة جهدا في التواصل مع دول العالم ومد يد العون؛ لمواجهة تداعيات وباء فيروس كورونا.



وكشف تقرير صادر عن وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية، الثلاثاء، أن مساعدات الإمارات الإنسانية لمكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) وصلت إلى 47 دولة.

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وأضاف التقرير أن إجمالي هذه المساعدات حتى الآن 523 طناً من المواد والمستلزمات الطبية لإغاثة 523 ألف شخص من العاملين في الرعاية الطبية.

واستعرض التقرير حجم وطبيعة المساعدات الطبية التي قدمتها الإمارات للدول الموبوءة بفيروس كورونا المستجد، والجهود التي بذلتها سفارات وقنصليات دولة الإمارات في إيصال هذه المساعدات عبر الطائرات الوطنية، فضلاً عن الجهود التي بذلتها الإمارات في إعادة رعايا بعض الدول إلى أوطانهم، وإنقاذ رعايا دول تقطعت بهم السبل في مناطق مختلفة حول العالم، وإعادتهم إلى أوطانهم سالمين.

وشملت مساعدات الإمارات لدول العالم إمدادات طبية حيوية، بما في ذلك قفازات وأقنعة جراحية، فضلاً عن معدات الحماية الشخصية الأخرى، وآلاف من الأجهزة ووحدات الاختبار ومعدات الفحص.