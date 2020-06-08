الهند تسجل 206 حالات وفاة و9983 إصابة جديدة بكورونا

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 10:29 صباحًا, 8 يونيو 2020 م المناطق _ نيودلهي سجلت الهند خلال الـ24 ساعة الماضية 286 حالة وفاة، و9983 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19).

وأوضحت وزارة الصحة ورعاية الأسرة الهندية في بيان اليوم أن إجمالي عدد الوفيات بالفيروس ارتفع إلى 7135، فيما بلغ عدد المصابين 256611 ، مشيرة إلى أن حالات الشفاء وصلت إلى 124095 حالة.

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