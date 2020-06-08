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عشرات الآلاف يحتجون في العاصمة البريطانيا لمناهضة للعنصرية

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بواسطة «المجلة» 0 تبليغ

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 خرج عشرات الآلاف إلى شوارع لندن اليوم الأحد في مظاهرات لليوم الثاني على التوالي للتنديد بالتعامل الوحشي للشرطة بعد مقتل جورج فلويد في منيابوليس فيما وضع البعض كمامات تحمل شعار "العنصرية فيروس".
وكان الآلاف تجمعوا أمس السبت في وسط لندن في مظاهرة بدأت سلمية لكنها انتهت باشتباك عدد صغير من الأشخاص مع الشرطة قرب مقر إقامة رئيس الوزراء بوريس جونسون في داوننج ستريت. وقالت قائدة شرطة لندن كريسيدا ديك إن 27 شرطيا اصيبوا في اعتداءات "صادمة وغير مقبولة تماما" في احتجاجات مناهضة للعنصرية خلال الأسبوع الماضي بينهم 14 أمس السبت.
وكانت الشرطة حثت المحتجين على عدم التجمع في لندن مرة أخرى اليوم الأحد محذرة من أنهم يخاطرون بنشر كوفيد-19 ذلك المرض التنفسي الناجم عن الإصابة بفيروس .
وقال جونسون اليوم الأحد إن الاحتجاجات المناهضة للعنصرية في بريطانيا "أفسدتها أعمال البلطجة" محذرا من أن المسؤولين عن ذلك سيحاسبون.
وكتب على تويتر "الناس لهم الحق في الاحتجاج السلمي مع مراعاة التباعد الاجتماعي لكن ليس من حقهم مهاجمة الشرطة".
وأضاف "هذه المظاهرات أفسدتها أعمال البلطجة وهي خيانة للغرض الذي تدعمه. المسؤولون عن ذلك سيحاسبون".

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