نيوزيلندا تعلن خلوها من فيروس كورونا بعد تعافي الحالة الأخيرة

أعلنت وزارة الصحة في نيوزيلندا، اليوم الاحد، خلو البلاد من أي حالات نشطة لفيروس كورونا المستجد.
وقالت الوزارة، في بيان، إن آخر حالة متبقية كانت لامرأة من أوكلاند، وهي الآن لا تعاني من أعراض منذ 48 ساعة وتعتبر متعافية.
وقال المدير العام للصحة إن الفرد الآن قادر على التخلي عن العزلة، مضيفا أن عدم وجود حالات نشطة للمرة الأولى منذ فبراير «يعد علامة مهمة في رحلتنا».
ومر 17 يوما منذ الإعلان عن آخر إصابة جديدة بمرض «كوفيد 19» في نيوزيلندا، التي سجلت 1504 حالات مؤكدة ومحتملة، وبلغ عدد الوفيات 22 شخصا.
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