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تسجيل ١٢ اصابة جديدة بكورونا في منطقة بالسليمانية

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اعلنت دائرة صحة اقليم كردستان، الاثنين، عن تسجيل ١٢ اصابة جديدة بفيروس في السليمانية.

وقالت الدائرة في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه انه "تم تسجيل 12 اصابة جديدة بفيروس كورونا في ادارة كرميان التابعة لمحافظة السليمانية".

 

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واضافت ان "الاصابات توزعت بواقع تسعة رجال، وامرأتان، وفتاة".

 

فيما افاد مصدر طبي في المحافظة بـ"وفاة مصاب بفيروس كورونا يبلغ من العمر ٧٦ عاما، ليرتفع عدد الوفيات الى ٧ خلال ٤٨ ساعة الماضية".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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