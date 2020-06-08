تسجيل ١٢ اصابة جديدة بكورونا في منطقة بالسليمانية

وقالت الدائرة في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه انه "تم تسجيل 12 اصابة جديدة بفيروس كورونا في ادارة كرميان التابعة لمحافظة السليمانية".

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واضافت ان "الاصابات توزعت بواقع تسعة رجال، وامرأتان، وفتاة".

فيما افاد مصدر طبي في المحافظة بـ"وفاة مصاب بفيروس كورونا يبلغ من العمر ٧٦ عاما، ليرتفع عدد الوفيات الى ٧ خلال ٤٨ ساعة الماضية".