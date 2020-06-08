ارتفاع أسعار النفط بعد تمديد 'أوبك+' تخفيضات الإنتاج

وبحلول الساعة 9 صباحا بتوقيت بغداد ، جرى تداول العقود الآجلة للخام الأمريكي عند 39.73 دولارا للبرميل، بارتفاع نسبته 0.35% عن سعر التسوية السابق.

في حين تم تداول العقود الآجلة لخام "برنت" عند42.56 دولار للبرميل، بزيادة نسبتها 0.71%.



وفي وقت سابق من التعاملات كان خام "برنت" قد صعد فوق مستوى 43 دولارا للبرميل، وذلك للمرة الأولى منذ 6 اذار 2020.

وجاء الارتفاع بعدما قررت دول مجموعة "أوبك+"، التي تقودها روسيا والسعودية، السبت الماضي تمديد تخفيضات الإنتاج الحالية (9.7 مليون برميل يوميا) لشهر إضافي حتى نهاية تموز 2020.

وتعاني منظمة اوبك+ من عدم التزام بعض الدول المنتجة للنفط بالتخفيض مما يثير بعض الاستياء من قبل الدول الاخرى وقد يهدد ذلك الاتفاق الاخير بالانهيار.

