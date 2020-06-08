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ارتفاع أسعار النفط بعد تمديد 'أوبك+' تخفيضات الإنتاج

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ارتفاع أسعار النفط بعد تمديد "أوبك+" تخفيضات الإنتاجارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات، الاثنين، فوق مستوى 43 دولارا للبرميل، وذلك للمرة الأولى منذ 6 اذار الماضي.

وبحلول الساعة 9 صباحا بتوقيت بغداد ، جرى تداول العقود الآجلة للخام الأمريكي عند 39.73 دولارا للبرميل، بارتفاع نسبته 0.35% عن سعر التسوية السابق.

في حين تم تداول العقود الآجلة لخام "برنت" عند42.56 دولار للبرميل، بزيادة نسبتها 0.71%.


وفي وقت سابق من التعاملات كان خام "برنت" قد صعد فوق مستوى 43 دولارا للبرميل، وذلك للمرة الأولى منذ 6 اذار 2020.

وجاء الارتفاع بعدما قررت دول مجموعة "أوبك+"، التي تقودها روسيا والسعودية، السبت الماضي تمديد تخفيضات الإنتاج الحالية (9.7 مليون برميل يوميا) لشهر إضافي حتى نهاية تموز 2020.

وتعاني منظمة اوبك+ من عدم التزام بعض الدول المنتجة للنفط بالتخفيض مما يثير بعض الاستياء من قبل الدول الاخرى وقد يهدد ذلك الاتفاق الاخير بالانهيار.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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