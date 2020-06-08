ارتفاع أسعار النفط بعد تمديد 'أوبك+' تخفيضات الإنتاج

ارتفاع أسعار النفط بعد تمديد "أوبك+" تخفيضات الإنتاجارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات، الاثنين، فوق مستوى 43 دولارا للبرميل، وذلك للمرة الأولى منذ 6 اذار الماضي.
وبحلول الساعة 9 صباحا بتوقيت بغداد ، جرى تداول العقود الآجلة للخام الأمريكي عند 39.73 دولارا للبرميل، بارتفاع نسبته 0.35% عن سعر التسوية السابق.
في حين تم تداول العقود الآجلة لخام "برنت" عند42.56 دولار للبرميل، بزيادة نسبتها 0.71%.
وفي وقت سابق من التعاملات كان خام "برنت" قد صعد فوق مستوى 43 دولارا للبرميل، وذلك للمرة الأولى منذ 6 اذار 2020.
وجاء الارتفاع بعدما قررت دول مجموعة "أوبك+"، التي تقودها روسيا والسعودية، السبت الماضي تمديد تخفيضات الإنتاج الحالية (9.7 مليون برميل يوميا) لشهر إضافي حتى نهاية تموز 2020.
وتعاني منظمة اوبك+ من عدم التزام بعض الدول المنتجة للنفط بالتخفيض مما يثير بعض الاستياء من قبل الدول الاخرى وقد يهدد ذلك الاتفاق الاخير بالانهيار.
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