إخماد حريق خلف المسرح الوطني وسط بغداد دون خسائر بشرية

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "فرق الدفاع المدني أخمدت حادث حريق في مول يقع في منطقة الكرادة خلف المسرح الوطني قرب مصرف آشور، دون خسائر بشرية".

وأوضح المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "الحريق اندلع بسبب احتراق مولدة نتيجة انفجار لم تعرف طبيعته داخل قاعة للمناسبات".

