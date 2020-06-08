أفاد مصدر في الشرطة، الاثنين، بإخماد حريق اندلع في أحد المولات خلف المسرح الوطني وسط بغداد دون خسائر بشرية.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "فرق الدفاع المدني أخمدت حادث حريق في مول يقع في منطقة الكرادة خلف المسرح الوطني قرب مصرف آشور، دون خسائر بشرية".
وأوضح المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "الحريق اندلع بسبب احتراق مولدة نتيجة انفجار لم تعرف طبيعته داخل قاعة للمناسبات".
وأوضح المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "الحريق اندلع بسبب احتراق مولدة نتيجة انفجار لم تعرف طبيعته داخل قاعة للمناسبات".
كانت هذه تفاصيل خبر إخماد حريق خلف المسرح الوطني وسط بغداد دون خسائر بشرية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.