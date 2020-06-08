بعد تل حرمل.. انقاذ ارض من التقطيع في الكمالية

اعلنت امانة بغداد، الاثنين، عن انقاذ ارض حكومية من التقطيع في الكمالية.

وقالت الامانة في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "ملاكات دائرة بلدية بغداد الجديدة باسناد شرطة امانة بغداد وبالتنسيق مع القوات الامنية منعت الاستيلاء على ارض حكومية ضمن منطقة الكمالية شرق بغداد من خلال محاولات لتقطيع الارض وبيعها كاراضي سكنية".

واضافت ان "ذلك جاء بعد اقل من 24 ساعة من منع كوادر الامانة لتقطيع ارض والبناء عليها ضمن منطقة تل حرمل شرق بغداد".