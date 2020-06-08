بعد مقتل «جورج فلويد» .. مينيابوليس الأمريكية تفكّك جهاز الشرطة

أعلن أعضاء المجلس البلدي في مينيابوليس أمس الأحد أنّه سيتمّ "تفكيك" جهاز الشرطة في هذه المدينة الأمريكيّة، التي قضى فيها جورج فلويد خلال توقيفه على يد شرطي أبيض في حادثة أدّت إلى خروج احتجاجات بأنحاء البلاد وحول العالم وفقا للبان الإماراتية.

وقالت رئيسة المجلس البلدي ليزا بيندر لشبكة "سي ان ان"، "نحن ملتزمون تفكيك أجهزة الشرطة كما نعرفها في مدينة مينيابوليس وإعادة بناء نموذج جديد للسلامة العامة يحافظ بالفعل على مجتمعنا آمنًا".