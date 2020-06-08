شكرا لقرائتكم خبر عن 5 التزامات على وزارة الثقافة لذوى الإعاقة فى القانون الجديد.. اعرفها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تضمن القانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، حقوق لذوى القدرات الخاصة فى كافة القطاعات والمجالات، تهدف جميعها لتأهيلهم ودمجهم فى المجتمع، ومن هذه الحقوق ما تضمنه التشريع بشأن الأنشطة الترفيهية والإعلامية والتثقيفية. وفيما يلى نرصد هذه الحقوق وفقا لما ورد فى القانون: Advertisements تلتزم الوزارات والجهات المختصة بالثقافة بإتاحة وتيسير مشاركة الأشخاص ذوى الإعاقة فى الأنشطة الثقافية و الترفيهية و الإعلامية، وتهيئة أماكن عرض وممارسة هذه الأنشطة بما يتيح لهم ارتيادها، وتوفير المنتجات الثقافية باللغات والوسائل المناسبة لكل إعاقة وذلك بمقابل رمزى، كما تلتزم بتهيئة الفرص الكافية لتنمية القدرات الإبداعية والفنية والفكرية لديهم وتشجيعهم عليها، ووضع الخطط والبرامج الكفيلة باكتشاف الموهوبين منهم والاعتراف بهويتهم الثقافية واللغوية الخاصة ودعم الأنشطة الفنية الثقافية لهم ومعارضهم ونشر أعمال المتميزون من مبدعيها.

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