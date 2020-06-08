شكرا لقرائتكم خبر عن والد أحد ضحايا احتجاجات إيران: «خامنئي» قتل ابني بتفجير رأسه والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

اتهم والد أحد ضحايا الاحتجاجات التي شهدتها المحافظات الإيرانية في شهر نوفمبر الماضي المرشد علي خامنئي، بالتسبب في قتل ابنه خلال أحد المسيرات.

وقال منوشهر بختياري، والد بويا بختياري الذي شكل اسمه “أيقونة” خلال احتجاجات البنزين، تعليقا على تصريحات خامنئي حول احتجاجات أمريكا والتي اتهم فيها السلطات بقتل المتظاهرين والعنصرية: “خامنئي فقد عقله، هل نسي أن رأس ابني البالغ من العمر 27 عامًا، تم تفجيرها في 16 نوفمبر الماضي بأوامر منه، وذلك بعد دقائق قليلة من مشاركته في مسيرة احتجاجية“.

وأضاف في مقابلة مع شبكة إيران إنترناشيونال: “خامنئي يقول إن الاحتجاج والتجمع من حق الناس، فعن أي ناس يتحدث؟ عليه أولاً أن يجيبني، لماذا قتل ابني؟“.

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وكان خامنئي قال في خطاب يوم الأربعاء الماضي إن التظاهرات التي تعم الولايات المتحدة، احتجاجًا على قتل الشرطة الأمريكي من أصول إفريقية، حق للشعب.