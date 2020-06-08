شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن الدنمارك تخفف بعض الإجراءات المتخذة لمواجهة كورونا والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 ساعة - 8:47 صباحًا, 8 يونيو 2020 م المناطق _ وكالات خففت الدنمارك بعض القيود والإجراءات التي فرضتها للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد.

ورفعت وزارة الصحة الدنماركية رفعت اليوم الحد المسموح به في التجمعات العامة من عشرة أفراد إلى 50 فردًا مع تخفيفها لتدابير الحد من انتشار فيروس كورونا.

وكانت الدنمار قد فرضت في 17 مارس بعض القيود على التجمعات العامة .

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