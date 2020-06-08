شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن ألمانيا تسجل 214 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 ساعة - 8:31 صباحًا, 8 يونيو 2020 م المناطق _ برلين أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا اليوم الاثنين أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا زاد 214 حالة ليصبح إجمالي عدد الإصابات 184193 حالة.

وذكرت البيانات أن عدد حالات الوفاة الناجمة عن الفيروس زاد ست حالات ليصبح إجمالي عدد حالات الوفاة 8674.

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