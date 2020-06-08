أداء رؤساء البلديات.. المعارضة تتفوق على حزب أردوغان

كشف استطلاع رأي جديد عن احتلال رؤساء البلديات التابعين لأحزاب المعارضة التركية المراكز الأولى لأكثر رؤساء البلدات نجاحًا في البلاد.



جاء ذلك بحسب استطلاع رأي أجرته شركة "بيار" التركية للأبحاث، حول نسبة رضا المواطنين عن أداء رؤساء البلديات التابعين لأحزاب مختلفة، ونشرت نتائجه، الأحد، وفق ما ذكره الموقع الإلكتروني لصحيفة "جمهورييت" المعارضة.

الاستطلاع جرى بين يومي 30 مايو/أيار الماضي و1 يونيو/حزيران الجاري، بمشاركة أكثر من 65 ألف شخص كلهم فوق الـ18 من عمرهم، تم استطلاع آرائهم عبر رسائل هاتف نصية.

ووفق نتائج الاستطلاع فقد احتل المركز الأول كأكثر رئيس بلدية نجاحًا، منصور يافاش، رئيس بلدية العاصمة أنقرة، بعد حصوله على 73.2% من أصوات المشاركين في الاستطلاع.

وجاء في المركز الثاني، رئيس البلدية الكبرى لمدينة أنطاليا، جنوبي تركيا، محيي الدين بوجَك، المنتمي للشعب الجمهوري بحصوله على 64% من الأصوات، فيما احتلت المركز الثالث، آيدين تشرتشي أوغلو، المنتمية للحزب نفسه بحصولها على 63.2% من الأصوات.

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وفي المركز الرابع، جاء رئيس بلدية مدينة قونيا(وسط)، أوغور آطلاي، بحصوله على 58.6% من أصوات المشاركين، فيما جاء أكرم إمام أوغلو، رئيس بلدية إسطنبول المنتمي للشعب الجمهوري، في الترتيب الخامس بـ57.2%.

المراكز السادس، والسابع، والثامن على التوالي فاز بها رؤساء بلديات الشعب الجمهوري، في إزمير وأسكي شهر، وأضنة.

والمركزان التاسع والعاشر، فاز بهما رئيسا بلديتي أضنة(جنوب)، فاطمة شاهين، وقهرمان مرعش، خير الدين غونغور.



وتعليقًا على النتائج، قال مالك شركة "بيار" التي أجرت الاستطلاع، قادر آطلاي، إن احتلال رؤساء البلديات عن حزب الشعب الجمهوري المعارض لـ7 أماكن في القائمة، يعكس مدى رضا المواطنين عن أداء المعارضة.

يُذكر أن بلديات حزب الشعب الجمهوري المعارض، تفوقت على حزب العدالة والتنمية في مواجهة أزمة تفشي وباء كورونا في البلاد، ودعمت المواطنين بتقديم المساعدات العينية والمالية للفقراء والعاطلين عن العمل، وذلك في ظل تغيب حزب العدالة والتنمية برئاسة، رجب طيب أردوغان عن المشهد.