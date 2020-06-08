نيوزيلندا ترفع قيود كورونا مع غلق الحدود

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أرديرن،الإثنين، أنه سيتم رفع كل التدابير المتعلقة بفيروس كورونا "كوفيد-19" ابتداء منتصف ليل اليوم، باستثناء قيود إغلاق الحدود بعد القضاء على الفيروس.



وقالت أرديرن، في مؤتمر صحفي، إن نيوزيلندا ستنتقل إلى المستوى الأول من حالة التأهب العام ابتداء من منتصف ليل الإثنين.

وأشارت إلى أنه يمكن إقامة المناسبات العامة والخاصة دون قيود، كما يمكن لقطاعات تجارة التجزئة والفندقة العمل بشكل طبيعي، بالإضافة لاستئناف كل وسائل النقل العام.

وفي وقت سابق اليوم ،أعلنت نيوزيلندا خلوها من أي إصابات بكورونا المستجد للمرة الأولى منذ بدء انتشاره بها في نهاية فبراير/شباط الماضي.