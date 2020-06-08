أول رد أمريكي على المبادرة المصرية بشأن ليبيا

أكد مجلس الأمن القومي الأميركي، أنه يأمل أن تؤدى مبادرة السلام المصرية بشأن ليبيا إلى وقف إطلاق النار وانسحاب القوات الأجنبية وعودة المفاوضات السياسية التي تقودها الأمم المتحدة.

ويأتي ذلك بعد أن ذكرت الأمم المتحدة أن دعوات استئناف المحادثات لإنهاء الصراع في ليبيا بعد يوم واحد من إعلان مصر عن مبادرة سلام مشجعة للغاية.

بيان الأمم المتحدة

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وقالت بعثة الدعم التابعة للأمم المتحدة في ليبيا إن القتال من اجل السيطرة على العاصمة طرابلس لأكثر من عام "أثبت دون أدنى شك أن أي حرب بين الليبيين هي حرب خاسرة".

وأوضح بيان بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا "لا يمكن أن يكون هناك منتصر حقيقي، فقط خسائر فادحة للدولة وشعبها، الذين عانوا بالفعل بسبب الصراع لأكثر من 9 سنوات. من أجل استئناف المحادثات بشكل جدي، يجب إسكات المدافع".

وحث البيان الأطراف الليبية على "الانخراط بسرعة وبصورة بناءة" في المحادثات العسكرية التي توسطت فيها الأمم المتحدة والرامية إلى التوصل لاتفاق دائم لوقف إطلاق النار، "مصحوبا بالتنفيذ الصارم والاحترام لحظر الأسلحة الذي جددته الأمم المتحدة مؤخراً على ليبيا".