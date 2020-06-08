«نحن ملتزمون بتفكيك أجهزة الشرطة وبناء نموذج جديد» .. قرارات حاسمة للسلطات الأمريكية بعد مقتل «جورج فلويد»

أعلن أعضاء مجلس مدينة مينيابوليس الأمريكية، ، أنهم يعتزمون حل دائرة شرطة المدينة، بعد الاحتجاجات على مقتل الأمريكي الأسود جورج فلويد على يد رجل شرطة جثم بركبته على رقبته.

وقال عضو المجلس جيريما إليسون، نجل المدعي العام في ولاية مينيسوتا كيث إليسون، في اجتماع مع سكان مينيابوليس في حديقة المدينة: "سيقوم مجلسنا بتفكيك دائرة الشرطة بالمدينة". وأضاف أن هذا الجهد يحتاج إلى دعم السكان من أجل تحقيق نتائج.

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وقدم 9 من أعضاء المجلس الـ 13 بيانا مشتركا لسكان مينيابوليس يوم الأحد، جاء فيه "لقد أثبتت عقود من جهود إصلاح الشرطة أنه لا يمكن إصلاح دائرة شرطة مينيابوليس، وأنها لن تكون مسؤولة أبدا عن عملها. نحن هنا اليوم لبدء عملية إنهاء دائرة شرطة مينيابوليس وإنشاء نموذج جديد يحافظ على السلامة العامة في المدينة"، وفقا لشبكة "فوكس نيوز".

وقالت رئيسة المجلس البلدي، ليزا بيندر، "نحن ملتزمون بتفكيك أجهزة الشرطة كما نعرفها في مدينة مينيابوليس وإعادة بناء نموذج جديد".