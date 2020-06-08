وزير الري الإثيوبي يعلن عن أول ملء بالمياه في سد النهضة .. خبير مصري : إثيوبيا لن تملأ سد النهضة دون توافق مع القاهرة

نشر وزير الري الإثيوبي سيليشي بيكيلي، صورا التقطت الأحد أثناء زيارته وفريق حكومي لسد النهضة، للوقوف على أعمال البناء قبل بدء الجدول الزمني لملء الخزان في يوليو المقبل 2020.

ونشر بيكيلي الصور على حسابه في "فيسبوك" وأرفقها بتعليق قال فيه إن فريقا ضم نائب رئيس الوزراء ديميكي ميكونين، وعددا من الوزراء ورئيس هيئة الأركان يرافقه في الزيارة.

وأضاف أن الملء الأول سيتم باحتجاز 4.9 مليار متر مكعب من المياه، موضحا أن المياه ما زالت تتدفق في اتجاه السودان.

والتقط الوزير صورة أمام الممر الأوسط للسد البالغ ارتفاعه 560 مترا فوق سطح البحر.

وتنوي إثيوبيا الشروع في الملء الأول للسد الشهر القادم بالتزامن مع بداية فيضان النيل الأزرق، على أن تستمر العملية حتى نهاية فصل الشتاء بإجمالي 4.9 مليار متر مكعب ليبدأ السد التشغيل التجريبي لإنتاج الكهرباء في مارس المقبل.

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إثيوبيا لن تملأ سد النهضة دون توافق مع القاهرة

قال خبير المياه المصري عباس شراقي في تصريحات خاصة لـRT تعليقا على نشر وزير الري الإثيوبي صورة لملء سد النهضة، إن إثيوبيا ستتراجع عن ملء السد في اللحظات الأخيرة.

وأوضح أن "وزير المياه الإثيوبي يستعرض الإنشاءات في سد النهضة التي وصل فيها ارتفاع الممر الأوسط إلى 560 مترا وجار وضع الخرسانة لزيادته إلى 565 متر ويتضح أن الجناح الأيسر وصل إلى مستوى 565 مترا، بينما الجناح الأيمن ما زال العمل به جاريا، يستطيع السد بهذه الإنشاءات بدء حجز 5 مليارات متر مكعب في نهاية الشهر الجاري، ولكنه لم يبدأ حتى الآن حيث تمر المياه من خلال 4 فتحات سفلية في الجانب الأيمن".

وأضاف أن المفاوضات جارية على مستوى وزراء الري "التي لم يعلن عنها شيء حتى الآن، هل ستعود إثيوبيا لتكملة المفاوضات أم أنها سوف تبدأ الملء دون توافق؟".

واعتبر أن "هذه الزيارة تشكل مناورة سياسية تهدف لتوصيل رسالة إلى مصر بأن إثيوبيا مستمرة نحو بدء التخزين في نهاية الشهر الجاري، ولكن أتوقع تراجع إثيوبيا عن التخزين دون توافق في اللحظات الأخيرة".