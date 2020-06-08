بولندا تسجل زيادة حادة في حالات الإصابة بكوفيد-19

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وارسو: سجّلت بولندا في نهاية الأسبوع زيادة حادّة في حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجدّ، حسب ما أعلنت وزارة الصحّة الأحد. وأحصت البلاد 1,115 إصابة جديدة بكوفيد-19 (576 السبت و575 الأحد).

وقالت الوزارة إنّ نحو ثلثي المصابين هم من العمّال في منجم زوفيوفكا ومن أفراد عائلاتهم.

في جمهورية التشيك المجاورة، شُخّصت أيضا مئات الإصابات الجديدة بكوفيد-19 في منجم داركوف (شمال شرق). وبين المصابين موظّفون بولنديّون. وحاليّاً، توجَد في بولندا البالغ عدد سكّانها 38 مليون نسمة، 26,561 إصابة بالفيروس (1,157 وفاة).

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بدأت بولندا تدابير الحجْر في أوائل مارس لمنع انتشار الفيروس. ومنذ أواخر الشهر نفسه، خفّفت الحكومة تلك التدابير، وسمحت بالتجمّعات التي لا تضمّ أكثر من 150 شخصاً.

إحصائيات انتشار فيروس كورونا في بولندا



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