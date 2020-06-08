شكرا لقرائتكم خبر عن "تعليم البرلمان": موازنة العام الجديد مختنقة بتحديات هامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد النائب هانى أباظة، وكيل لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، أن اللجنة ستبحث موازنات قطاعها للتعليم والبحث العلمى خلال الأيام القادمة بمشروع الموازنة العامة للدولة "2020-2021 ".

ولفت وكيل لجنة التعليم والبحث العلمى بالبرلمان، إلى أن الاعتمادات المخصصة لقطاع التعليم والبحث العلمى جيدة فى مجملها وسيتم دراستها بشكل موسع، مشيرا إلى أن الدولة فى الوقت الراهن أمام تحديات عدة تجعل الموازنة مختنقة بها وتتمثل فى حرب وقائية لمواجهة فيروس كورونا بجانب مكافحة الإرهاب والسير بشكل متماشى وفق أولوية قصوى فى خطة التنمية الموضوعة .

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وشدد أن كل ذلك يتطلب منا كنواب ترتيب الأولويات فى قطاع التعليم أو غيرها من القطاعات، وهو ما لا يجعل هناك مجال لانتقاد الموازنة أو المطالبات بزيادات كبيرة، معتبرا أن الأولوية التى لا يمكن الاستغناء عنها فى الوقت الراهن هو معالجة الكثافة الطلابية وبالأخص بعد ما أظهرته أزمة كورونا من ضرورة إعمال مسافات التباعد، بجانب النظر لمطالبات المعلمين فيما يخص رواتب البعض مثل رياض الأطفال على الأخص .

ومن المُقرر أن تعقد لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب عدد من الاجتماعات خلال الأسبوع القادم لمناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2020/2021، فيما يتعلق بقطاع التربية والتعليم والتعليم الفنى، والتعليم العالى والبحث العلمى.

ويحتل قطاع التعليم المرتبة الثالثة بمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2020/2021 بواقع 157.580 مليار جنيه بواقع ( 9.2 %) من إجمالى حجم المصروفات العام الجديد مقابل 132.038 مليار جنيه العام المالى الجارى 2019/2020 بنسبة تغيير قدرها (19%).