شكرا لقرائتكم خبر عن نائب بـ"محلية البرلمان" يطالب بخطة لاستبدال الأسواق العشوائية بأخرى حضارية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم النائب سليمان العميرى، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزير التنمية المحلية، بشأن انتشار الأسواق العشوائية، وخطورتها على المجتمع والصحة العامة فى ظل الظروف الراهنة التى تمر بها البلاد، وكيف يمكن أن تكون هذه الأسواق من مصادر انتقال العدوى لفيروس كورونا بين المواطنين، فى ظل بعض الممارسات الخاطئة التى يقوم بها البعض، المتعلقة بالتباعد الاجتماعي والالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية المنصوص عليها من قبل منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة المصرية.

ولفت عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إلى أن هناك جهودا قوية تبذلها الدولة بشأن التصدى للأسواق العشوائية لخطورتها على المجتمع، خاصة فى الآونة الأخيرة بعد انتشار فيروس كورونا، مطالبا بمزيد من التوعية للمواطنين حول خطورة انتشار هذه الأسواق فى عدد من المناطق بالمحافظات المختلفة.

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وطالب عضو مجلس النواب، حصر كافة الأسواق العشوائية، ووضع خطة عاجلة لتحويل هذه الأسواق لحضارية، على ان يتم استبدالها سواء فى المناطق ذاتها أو من خلال توفير أماكن بديلة بالتعاون مع القطاع الخاص، حيث يوجد رغبة لدى الكثيرين باقامة أسواق حضارية تحت رقابة الوزارة، ملتزمين بكافة الاشتراطات المنصوص عليها من قبل التنمية المحلية فى مختلف المحافظات.

ووفقا لنص المادة 212 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، لكل عضو أن يقدم طلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء، أو أحد نوابه، أو أحد الوزراء، أو نوابهم، يحيطه علما بأمر له أهمية عامة ويكون داخلا فى اختصاص من يوجه إليه. ويجب أن يقدم طلب الإحاطة كتابةً إلى رئيس المجلس محددا به الأمور التى يتضمنها، ومبينا صفتها العامة، وتقيد طلبات الإحاطة فى سجل خاص بها وفقا لتاريـخ وساعة ورودها.

وتسرى على طلب الإحاطة أحكام المواد 199 ،200 عدا البند ثانياً ،203 من هذه اللائحة.