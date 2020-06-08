تسجيل 4 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا في الصين

محمد اسماعيل - القاهرة - بكين - (د ب أ):
أعلنت السلطات الصحية في الصين اليوم الاثنين تسجيل 4 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، جميعها من القادمين من خارج البلاد.
وذكرت السلطات الصحية في البلاد أن العدد الإجمالي للمصابين في الصين ارتفع بذلك إلى 83 ألفا و 40 شخصا من بينهم 4 الاف و 634 حالة وفاة منذ اكتشاف الفيروس لأول مرة في مدينة ووهان الصناعية بوسط الصين في أواخر العام الماضي.
وألغت الصين قيود الإغلاق بشكل متزايد مع الانخفاض الحاد في عدد حالات الإصابة.
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