محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن - (د ب أ):
أعرب 9 من بين أعضاء مجلس مدينة مينيابوليس البالغ عددهم 12 عضوا عن دعمهم لإحلال وتجديد إدارة شرطة المدينة، وفقا لتقارير وسائل الإعلام يوم الأحد.
وأفادت محطة تليفزيون "كيه تي إس بي" المحلية أن أعضاء مجلس المدينة بمن فيهم رئيسة مجلس المدينة ليزا بندر ونائبتها أندريا جينكينز أعلنوا فى تجمع حاشد بعد ظهر اليوم عن عزمهم إنهاء عمل إدارة شرطة مينيابوليس.
وقالوا إنهم يتصورون تحويل الأموال المخصصة للشرطة نحو نموذج مجتمعي للسلامة العامة.
كانت هذه تفاصيل خبر تقارير: أعضاء بمجلس مدينة مينيابوليس يدعمون حل شرطة المدينة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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