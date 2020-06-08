وزير الخارجية يهنئ نظيره العراقي بتوليه المنصب

أجرى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، اتصالا هاتفيا أمس، بوزير خارجية جمهورية العراق، فؤاد حسين، أعرب خلاله عن تهنئته له بمناسبة تسلمه منصب وزير الخارجية في الحكومة العراقية الجديدة، متمنيا له التوفيق والسداد في مهامه الجديدة، معبّرا عن التطلع إلى العمل معه لتعزيز أواصر الصداقة والأخوة والتعاون القائم بين البلدين.
كما تم -خلال الاتصال- استعراض العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها في شتى المجالات، خدمةً لمصالح البلدين والشعبين الشقيقين.
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