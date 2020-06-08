الجبير يبحث العلاقات مع السفير الأمريكي

وجرى خلال الاستقبال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وأبرز المستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، منها تطورات جائحة فيروس كورونا المستجد، وجهود البلدين في احتواء تداعياته.
كما التقى وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء، عبر الاتصال المرئي، سفراء دول الاتحاد الأوروبي المعتمدين لدى المملكة.
وجرى خلال اللقاء المرئي استعراض أوجه التعاون القائم بين المملكة والاتحاد الأوروبي في شتى المجالات، إضافة إلى بحث مستجدات الأوضاع بالمنطقة، وعدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك جائحة كورونا حول العالم، والجهود المبذولة للتصدي لها.
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