الإفراج عن صحافي روسي

أُفرج عن صحافي روسي عضو في المجلس البلدي لموسكو عن المعارضة بعدما أمضى عقوبة بالسجن مدتها عشرة أيام؛ بسبب تظاهرة قام بها بمفرده قبل توقيفه الذي أثار موجة احتجاجات.

وكتب الصحافي في صحيفة «نوفايا غازيتا» المعارضة على صفحته على فيسبوك «شكراً للجميع لدعمكم، لكن المهم هو دعم حقنا في التظاهر سلمياً». وأضاف «للأسف، ساءت الأمور أكثر في ما يخصّ هذا الحق».

وأُوقف إيليا أزار (35 عاماً) في مايو لأنه تظاهر بمفرده دعماً لشرطي سابق هو فلاديمير فورونتسوف، المعروف بعمله حول انتهاكات القانون التي ترتكبها القوات الأمنية لكنه ملاحق بسبب اتهامات يؤكد أنها مفبركة.

والتظاهر المنفرد هو أسلوب احتجاج رائج في روسيا لأنه لا يتطلب ترخيصاً مسبقاً من السلطات وبالتالي لا يتم قمعه بشكل عام.

إلا أن الشرطة اعتبرت في حالة إيليا أزار، أنه انتهك حظر تنظيم التظاهرات أثناء فترة العزل المفروض في موسكو للحدّ من تفشي فيروس كورونا المستجدّ.