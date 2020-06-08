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طالبان تقتل 4 أفراد من أسرة

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ذكر مسؤولون محليون أفغان، أن حركة طالبان قتلت أربعة أفراد من أسرة واحدة، من بينهم شيخ قبيلة في إقليم ميدان وردك أمس الأول الجمعة، وفقا لما ذكرته قناة «طلوع نيوز» التلفزيونية الأفغانية.

ووقع الحادث في منطقة «شاك» بعد أن أطلقت حركة طالبان النار على شيخ القبيلة وزوجته ونجله وحفيده، طبقا لما ذكره أحد المتحدثين باسم حاكم الإقليم، محب شريف زاي، ولم يذكر المسؤولون مزيدا من التفاصيل، غير أن طالبان نفت ضلوعها في الحادث، قائلة إن «الأشخاص قتلوا بالقرب من نقطة تفتيش حكومية».


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