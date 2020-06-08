ووقع الحادث في منطقة «شاك» بعد أن أطلقت حركة طالبان النار على شيخ القبيلة وزوجته ونجله وحفيده، طبقا لما ذكره أحد المتحدثين باسم حاكم الإقليم، محب شريف زاي، ولم يذكر المسؤولون مزيدا من التفاصيل، غير أن طالبان نفت ضلوعها في الحادث، قائلة إن «الأشخاص قتلوا بالقرب من نقطة تفتيش حكومية».
كانت هذه تفاصيل خبر طالبان تقتل 4 أفراد من أسرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.