اخبار العالم

إحباط مخطط إرهابي في الأردن

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements
أحبطت السُلطات الأردنية مخططًا إرهابيًا لخلية مكونة من ثلاثة أشخاص مؤيدين لتنظيم داعش الإرهابي، كانت تنوي تنفيذ عملية إرهابية على الساحة الأردنية.

وأفادت محكمة أمن الدولة الأردنية، بأن أفراد الخلية الذين قبض عليهم في فبراير الماضي، كانت مخططاتهم استهداف كوادر مركز أمني في محافظة إربد شمال الأردن باستخدام أسلحة نارية، مبينة أن المتهمين الثلاثة حاولوا الالتحاق بعناصر تنظيم داعش الإرهابي في سيناء بمصر، إلا أن محاولتهم باءت بالفشل.


Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إحباط مخطط إرهابي في الأردن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا