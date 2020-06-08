10 قتلى في هجوم على مركز صحي بالمكسيك

وتوفي شخص عاشر متأثرا بإصابته إثر نقله إلى المستشفى.
وأوضحت السلطات أن «المهاجمين دخلوا المكان بعنف كبير».
وأتت الشرطة إلى المكان وضربت طوقا أمنيا، فيما جمع محققون من مكتب المدعي العام أدلة لبدء التحقيق التمهيدي.
وتشكل غواناخواتو مركزا صناعيا كبيرا في المكسيك وتضم شركات عالمية لصناعة السيارات والطيران وصناعات ثقيلة أخرى.
واستقطبت هذه النشاطات إلى جانب منشآت رئيسية للطاقة، كارتيلين نافذين ينشطان في الإتجار بالمخدرات وعمليات الابتزاز والخطف.
وسجلت العام الماضي في المكسيك 34582 جريمة قتل في أعلى مستوى لها منذ بدء التدوين في سجلات رسمية عام 1997.
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