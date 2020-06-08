مالطا توافق على استقبال 400 مهاجر

وأعلنت الحكومة في بيان أن 425 شخصاً قدموا من ليبيا وتم إنقاذهم في البحر المتوسط خلال عدة عمليات إنقاذ منذ أبريل الماضي، وصلوا مساء السبت إلى فاليتا.
وحظرت السلطات في مالطا وصولهم إلى أراضيها وأبقتهم على حدود المياه الإقليمية على متن سفن سياحية خصصت لهذه الغاية، ما زاد الخشية من خطر إصابتهم بوباء كوفيد- 19، ثم طالبت الدول الأوروبية الأخرى باستقبالهم.
وانتقدت المنظمات غير الحكومية المدافعة عن حقوق الإنسان، وعن المهاجرين، بشدة هذا الوضع.
وذكرت فاليتا في البيان «لم توافق أي دولة أوروبية، رغم خطاباتها الكبيرة بشأن التضامن الأوروبي، على استقبال هؤلاء المهاجرين».
وأضافت أن الحكومة «لم ترغب بتعريض حياة هؤلاء المهاجرين وحياة الطاقم للخطر».
واُتخذ القرار «لأن طواقم السفن السياحية تخشى على سلامتها» حيث أصبح الوضع «صعب الإدارة للغاية»، وفق وكالة الأنباء الإيطالية أكي.
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