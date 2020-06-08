الكاظمي يضع بصمته في المناصب المهمة.. تسمية رئيس جديد لأركان الجيش العراقي

وتحاول حكومة الكاظمي مواصلة ترسيخ الاستقرار في البلد ومواجهة خلايا تنظيم داعش التي سجّلت مؤخرا عودة لافتة للنشاط على الأراضي العراقية، بينما يعلن الكاظمي طموحه لضبط فوضى السلاح التي يعرفها العراق منذ سنوات مع وجود العشرات من الميليشيات المسلّحة على أراضيه.

ويخلف يارالله في المنصب الذي أسند إليه الفريقَ الركن عثمان الغانمي الذي تولى منصب وزير الداخلية في حكومة الكاظمي.

وكان رئيس الوزراء الذي تسلّم منصبه في مايو الماضي قد بادر بإعادة الجنرال عبدالوهاب الساعدي إلى رئاسة جهاز مكافحة الإرهاب بعد أشهر من إحالته على وظيفة مكتبية في وزارة الدفاع من قبل رئيس الوزراء السابق عادل عبدالمهدي، فيما أعاد العميد يحيى رسول إلى منصبه السابق متحدّثا باسم القائد العام للقوات المسلحة، كما كلّف اللواء الركن قاسم محمد المحمدي بقيادة القوات البرية.