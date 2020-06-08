السعودية تتجاوز 100 ألف إصابة بـ”كورونا”… والكويت تعيد الرحلات الجوية تدريجياً

وكشفت وزارة الصحة السعودية أن إجمالي الحالات النشطة بلغ 28385، فيما ارتفع عدد الحالات الحرجة إلى 1564 حالة، بأكثر من 80 حالة عن اليوم السابق. وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 1026 حالة تعافٍ، لتصل حالات التعافي بإجماليها إلى 72817 حالة، بنسبة شفاء 71 في المائة من إجمالي الحالات. وأوضحت الوزارة أنه تم تسجيل 36 حالة وفاة جديدة، ليبلغ إجمالي الوفيات 712 حالة.

هذا، ومع زيادة الإجراءات السعودية، أطلقت وزارة الصحة عيادات «تطمن» التي خصّصتها لخدمة كل من يشعر بأعراض مرض كورونا، مثل ارتفاع درجة الحرارة الذي قد يرافقه ضيق في التنفس أو سعال. وتعمل العيادات على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، دون الحاجة للمواعيد.

الكويت: عودة الرحلات الجوية

وفي سياق متصل، أعلن مسؤول كويتي، أمس، عن قرب التشغيل التدريجي للرحلات التجارية من وإلى مطار الكويت الدولي. وقال مبارك الحريص، وزير الدولة لشؤون الخدمات وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة، بعد اجتماع عقد في الإدارة العامة للطيران المدني، خصص لمناقشة خطة إعادة تشغيل الرحلات التجارية في مطار الكويت الدولي، إن الخطة تقضي بتشغيل الرحلات التجارية على 3 مراحل تدريجية، بحيث يبدأ التشغيل في مرحلته الأولى بنسبة 30 في المائة، لترتفع بعد ذلك النسبة المئوية في المرحلة الثانية إلى 60 في المائة‎، وصولاً إلى المرحلة الثالثة (الأخيرة) التي تعد المرحلة التشغيلية الكاملة لمطار دولة الكويت. وحددت مصادر موعد عودة السفر في الكويت بتاريخ 15 يوليو (تموز) المقبل.

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ومن جهة أخرى، أصدر فهد العفاسي وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية الكويتي قراراً وزارياً يسمح بإعادة فتح المساجد لاستقبال المصلين لأداء صلاة الجماعة يوم الأربعاء المقبل، بدءاً من صلاة الظهر، وإقامة صلاة الجمعة في المسجد الكبير بدءاً من هذا الأسبوع للعاملين في المسجد فقط، على أن تبث صلاة الجمعة في تلفزيون الكويت.

وأعلنت وزارة الصحة الكويتية، أمس (الأحد)، تسجيل 10 حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الوفيات في البلاد إلى 264 حالة. وقال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور عبد الله السند إنه تم تسجيل 717 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات إلى 31848 حالة، ولفت إلى أن 196 مصاباً يتلقون الرعاية الطبية في العناية المركزة. وأعلنت وزارة الصحة الكويتية أن 923 مصاباً تماثلوا للشفاء خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي المتعافين إلى 20205.

إصابات في عمان والبحرين وقطر

ومن جهتها، أعلنت الصحة العمانية، أمس، تسجيل 866 حالة إصابة جديدة بمرض فيروس كورونا، ليصبح العدد الكلّي للحالات المسجلة في السلطنة 16882، و75 وفاة، وتماثل 3451 حالة للشفاء. وذكرت الوزارة أن إجمالي الفحوصات التي أجريت بلغ 2907، والحالات المنومة حتى يوم أمس 68، وإجمالي المنومين 290، والحالات المنومة في العناية المركزة 75.

وبدورها، أعلنت الصحة البحرينية تعافي 412 حالة إضافية من فيروس كورونا، وأظهرت بيانات حديثة على موقع وزارة الصحة، أمس، تسجيل 362 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليصل عدد المصابين إلى 5252 حالة، منها 13حالة في العناية، و80 حالة تتلقى العلاج، 5239 مستقرة، فيما بلغ العدد الإجمالي للحالات المتعافية في البحرين 9468 حالة، بعد الإعلان عن تعافي 412 حالة أمس. وبلغ إجمالي الإصابات المسجلة في البحرين حتى الآن 14745 حالة، بينها 25 حالة وفاة.

أما وزارة الصحة القطرية، فأعلنت، أمس، تسجيل 1595 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 68790 حالة. كما أعلنت تسجيل 3 حالات وفاة جديدة، ليرتفع إجمالي الوفيات في البلاد إلى 54 حالة. وأضافت أنه تم تسجيل 1811 حالة شفاء من الفيروس، ليصل إجمالي المتعافين إلى 44338 حالة.