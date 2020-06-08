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نيوزيلندا تعلن خلوها من «كورونا» للمرة الأولى منذ انتشاره بها

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قالت وزارة الصحة النيوزيلندية في بيان اليوم الاثنين إن نيوزيلندا لم تسجل حالات إصابة نشطة بمرض كوفيد-19 في البلاد لأول مرة منذ 28 فبراير.

وقال الطبيب اشلي بلومفيلد المدير العام للصحة في بيان إن آخر شخص خرج الآن من العزل الصحي بعد اختفاء الأعراض.

وستعلن نيوزيلندا في وقت لاحق اليوم الاثنين رفع كل القيود المتبقية والخاصة بالتباعد الاجتماعي والاقتصاد باستثناء مراقبة الحدود.

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