شكرا لقرائتكم خبر عن نيوزيلندا تعلن خلوها من «كورونا» للمرة الأولى منذ انتشاره بها والان نبدء بالتفاصيل
وقال الطبيب اشلي بلومفيلد المدير العام للصحة في بيان إن آخر شخص خرج الآن من العزل الصحي بعد اختفاء الأعراض.
وستعلن نيوزيلندا في وقت لاحق اليوم الاثنين رفع كل القيود المتبقية والخاصة بالتباعد الاجتماعي والاقتصاد باستثناء مراقبة الحدود.
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