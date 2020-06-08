شكرا لقرائتكم خبر عن تخصيص المستشفيات لمصابي «كورونا» في نيودلهي فقط والان نبدء بالتفاصيل
وقال رئيس وزراء الولاية أرفيند كيجريوال في تسجيل مصور على تويتر: "دلهي مشكلة كبيرة ... حالات كورونا تتزايد سريعا" وأضاف أن المستشفيات الخاصة والحكومية ستخصص لسكان دلهي.
وتابع كيجريوال: "إذا فتحنا مستشفيات دلهي للمرضى من جميع الأنحاء فأين يذهب سكان دلهي عندما يصابون بفيروس كورونا؟".
وسجلت الهند أمس الأحد 9971 إصابة جديدة ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 246628 إصابة و6929 وفاة لتأتي الهند في المرتبة السادسة بعد كل من الولايات المتحدة والبرازيل وروسيا وبريطانيا وإسبانيا.
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