إثيوبيا تضاعف تصدير الكهرباء إلى السودان

بعد اكتمال الاختبارات الفنية في خطوط الربط، أعلن السودان مضاعفة كمية الكهرباء التي يتلقاها من إثيوبيا، في خطوة لحل مشكلة نقص الكهرباء التي تعاني منها البلاد.

وأعلن وزير الطاقة والتعدين السوداني، عادل إبراهيم، الأحد، أن السودان ضاعف كمية الكهرباء التي يتلقاها من إثيوبيا بحيث باتت تناهز 200 ميغاواط يوميا.

وأشار الوزير في بيان إلى أن إكمال الاختبارات الفنية في خطوط الربط الكهربائي بين السودان وإثيوبيا والتي أتاحت رفع وزيادة إمداد الكهرباء من إثيوبيا إلى السودان من 100 ميغاواط إلى 200 ميغاواط في اليوم".

ويعاني السودان من نقص في الكهرباء ما يؤدي إلى انقطاعها لساعات عدة عن المنازل.