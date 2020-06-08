بعد غياب أكثر من شهر.. زعيم كوريا الشمالية يظهر في اجتماع للحزب الحاكم

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - شدد زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون ،الإثنين، على ضرورة إعطاء أولوية قصوى لزيادة القدرة على إنتاج الصناعة الكيماوية وخصوصا المخصبات، في أول ظهور له منذ أكثر من شهر.

جاء ذلك خلال اجتماع للمكتب السياسي لحزب العمال الكوريين الحاكم حيث جرى مناقشة مشروعات اقتصادية من بينها الصناعة الكيماوية، طبقا لوكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمي

وظهر كيم آخر مرة خلال حضور مناسبة عامة، وكان ذلك في مراسم افتتاح مصنع أسمدة في الأول من مايو/ أيار الماضي.

وأضافت الوكالة أن الاجتماع، الذي يستمر يومين، يأتي في وقت من الغموض الاقتصادي بسبب جائحة كوفيد-19 العالمية التي تضع ضغوطا إضافية على الاقتصاد الكوري الشمالي المتأثر سلبا بالفعل بعقوبات دولية تهدف إلى وقف برنامج بيونج يانج النووي.

وقالت الوكالة إن الاجتماع ناقش "قضايا حاسمة ناجمة عن مواصلة تطوير الاقتصاد القائم على الاكتفاء الذاتي وتحسين مستوى معيشة الناس".

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وأشارت إلى أن اجتماع المكتب السياسي شدد مرارا على أن الصناعة الكيماوية تمثل "قوة دفع للاقتصاد الوطني".

وشدد الاجتماع أيضا على بناء منازل كوسيلة لتحسين مستوى معيشة الكوريين الشماليين.

ويعد هذا هو الظهور الثاني لكيم على الملأ مجددا بعدما أثار غيابه غير المسبوق عن عطلة عامة مهمة في 15 أبريل/ نيسان الماضي تكهنات على مدى أسابيع على الساحة الدولية بشأن صحته ومكانه.