مينيابوليس تنوي "تفكيك" جهاز الشرطة عقب مقتل فلويد

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن أعضاء المجلس البلدي في مينيابوليس الأمريكيّة ،الإثنين،أنّه سيتمّ "تفكيك" جهاز الشرطة بالمدينة التي قتل فيها جورج فلويد على يد شرطي أبيض في حادثة أدّت إلى خروج احتجاجات بأنحاء البلاد وحول العالم.

وقالت رئيسة المجلس البلدي ليزا بيندر، لشبكة "سي أن أن"،: "نحن ملتزمون تفكيك أجهزة الشرطة كما نعرفها في مدينة مينيابوليس وإعادة بناء نموذج جديد للسلامة العامة يحافظ بالفعل على مجتمعنا آمنًا".

وانضمت عمدة العاصمة الأمريكية واشنطن مورييل باوزر للمظاهرات التي تشهدها الولاية، احتجاجا على مقتل جورج فلويد.

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وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انتقد عمدة واشنطن، واصفًا إياها بـ"غير كفؤة" بعدما أعادت تسمية شارع قريب من البيت الأبيض باسم شعارات الاحتجاجات "حياة السود مهمة"، ورسم الشعار بحروف صفراء ضخمة على الطريق المؤدي إلى 1600 بنسلفانيا أفينيو.

والجمعة، كلفت مورييل باوزر، برسم شعار "حياة السود مهمة" على الشارع المؤدي إلى البيت الأبيض قبل مظاهرة ضخمة مقررة نهاية هذا الأسبوع التي قد يشارك فيها ما يصل إلى مليون شخص.

كما أعادت عمدة العاصمة تسمية جزء من ميدان لافاييت، حيث التقط ترامب الصورة التذكارية، باسم ساحة "أبلاك لايفز ماتر".