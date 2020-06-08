شن المرشح المحتمل للانتخابات الرئاسية الأمريكية، جو بايدن، هجوما حادا علي الرئيس دونالد ترامب ووصفه بأنه الاسوأ. وكتب "بايدن" تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قائلا : دونالد ترامب هو أسوأ شخص يمكن أن يقودنا خلال هذه اللحظة .

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كانت هذه تفاصيل خبر جو بايدن : ترامب هو أسوأ شخص يمكن أن يقودنا خلال هذا التوقيت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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