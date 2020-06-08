يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على تويتر
تقدّمت العاصفة الاستوائية كريستوبال الأحد في خليج المكسيك واقتربت من سواحل لويزيانا، وفق ما أفاد المركز الأميركي للأعاصير.
في الساعة 15,00 ت غ، كانت العاصفة المصحوبة برياح تصل سرعتها إلى 80 كلم في الساعة على مسافة 145 كلم جنوب نيو أورلينز وتتقدّم بسرعة 19 كلم في الساعة.
وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب أنه سيوقع إعلان طوارئ، وهو إجراء يسمح باستعمال تمويلات فيدرالية.
ويتوقع أن تضعف العاصفة مع اقترابها من أركنساس وميزوري يومي الإثنين والثلاثاء.
ورجّحت الإدارة الوطنية لمراقبة المحيطات والغلاف الجوي، أن موسم الأعاصير في 2020 سيكون أعلى من المستوى الطبيعي في المحيط الأطلسي، وتوقعت حصول بين ثلاثة وستّة أعاصير من الفئة الثالثة أو من فئة أعلى.
كانت هذه تفاصيل خبر العاصفة كريستوبال تقترب من سواحل لويزيانا الأميركية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إيلاف وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.