مقتل ستة عسكريين في هجوم في نيجيريا

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قتل ستة جنود نيجيريين في هجوم شنّه جهاديون على قاعدة عسكرية شمال شرق نيجيريا، على ما أعلنت مصادر عسكرية الأحد.

وأوردت المصادر إن مقاتلين من ولاية غرب إفريقيا في تنظيم الدولة الإسلامية كانوا يستقلون شاحنات مزودة مدافع رشاشة، هاجموا القاعدة في قرية أونو (على بعد 25 كلم) من مايدوغوري عاصمة ولاية بورنو.

وقال ضابط لوكالة فرانس برس "خسرنا ستة جنود في الهجمات التي شنها الارهابيون قرابة الساعة 18:30 (17:30 ت غ) السبت".

وأفاد مصدر عسكري آخر ادلى بحصيلة مماثلة أنّ الجهاديين "اجبروا العسكريين على الانسحاب في حالة تخبط".

وأوضحت المصادر أنّ المسلحين قاموا لاحقا بنهب الأسلحة وأحرقوا المباني قبل طردهم بدعم جوي.

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وقال المصدر الثاني إنّ "البحث مستمر عن 45 جنديا لا يزالون في عداد المفقودين لكننا نفترض أنهم فروا من القتال".

وتقع أونو على طريق سريع يبلغ طوله 120 كلم يربط مايدوغوري وداماتورو في ولاية يوبي المجاورة.

وتعرضت المنطقة مرارا لهجمات مسلحين.

ويركز مقاتلو ولاية غرب إفريقيا في تنظيم الدولة الإسلامية، والتي انفصلت عن بوكو حرام في العام 2016، على مهاجمة الجيش لكنهم يواجهون أيضا اتهامات باستهداف المدنيين في شكل متزايد.

وفي شباط/فبراير، قتل الجهاديون 30 مسافرا على الأقل كانوا توقفوا ليلا في أونو خلال حظر التجول الليلي.