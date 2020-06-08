شكرا لقرائتكم خبر عن واصف بطرس غالى.. أول قبطى ينضم للوفد المصرى.. وتولى وزارة الخارجية 5 مرات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تولى وزارة الخارجية فى 5 وزارات بداية من عام 1924، إنه المحامى واصف بطرس غالى الذى ولد فى القاهرة فى 14 إبريل عام 1878 و هو الابن الثانى لبطرس غالى رئيس وزراء مصر الأسبق، تعلم في مدرسة الجزويت بالقاهرة، وحصل على ليسانس الحقوق من فرنسا عام 1904، وبعد عودته من باريس عمل بالمحاماة.

كان واصف بطرس غالى حريصا على الوحدة الوطنية بين المسلمين والأقباط، إذ أعلن عقب اغتيال والده عام 1910 أنه حادث فردي ولأسباب سياسية وليس طائفية، ولذلك شجب فكرة عقد مؤتمر قبطي عام 1911، والذي رفضه من قبل والده بطرس غالي قبل اغتياله، وقد رشحه الأقباط لعضوية الوفد برئاسة سعد زغلول للمطالبة باستقلال مصر، وكان أول قبطي ينضم إلى الوفد المصري.

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اختير وزيرا للخارجية في أول وزارة شعبية برئاسة سعد زغلول (28 يناير1924 - نوفمبر1924 ، ثم تولى نفس المنصب فى وزارة مصطفى النحاس الأولى " 16 مارس 1928 حتى يونيو 1928"، و كذلك وزارة مصطفى النحاس الثانية " اول يناير 1930 حتى 19 يونيه 1930"، ووزارة مصطفى النحاس الثالثة " مايو 1936 -31 يوليو 1937"، ثم تولى نفس المنصب فى وزارة مصطفى النحاس الرابعة " أول اغسطس 1937 حتى 30 ديسمبر 1937"، و توفى واصف بطرس غالى فى يناير 1958.